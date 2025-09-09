ANSA: ЕС может ужесточить выдачу виз россиянам в 19-м пакете санкций

Еврокомиссия рассматривает возможность дополнительно ограничить выдачу туристических виз гражданам России в 19-м пакете санкций в отношении РФ. Об этом пишет итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники.

Глава МИД Чехии Ян Липавский говорил, что в следующий пакет санкций может также войти запрет на свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Еврокомиссия хочет предложить 19-пакет санкций на рассмотрение стран Евросоюза 12 сентября. Очередные ограничения также планируется обсудить с США. Как писали СМИ, санкции могут затронуть российские банки, энергетические компании, расширить запрет на экспорт в РФ некоторых товаров.

Осенью 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. В связи с этим был увеличен визовый сбор для россиян (€35 до €80), а также срок оформления.

