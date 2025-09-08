Bloomberg: новые санкции ЕС затронут российские банки и энергетические компании

Евросоюз может ввести новые санкции против шести банков и энергетических компаний России. В перечне фигурируют «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения планируется включить в новый 19-й пакет санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, санкции коснутся российских платежных систем и систем кредитных карт, а также криптовалютных бирж. Кроме того, обсуждается введение дополнительных ограничений на торговлю российской нефтью. ЕС также собирается ужесточить санкции против крупных нефтяных компаний, в частности, «Роснефти» и ЛУКОЙЛ.

Как уточняет Bloomberg, возможные ограничения связаны с выдачей виз и запретом на обслуживание в портах судов, подпадающих под санкции. В качестве еще одной рестрикции ЕС рассматривает расширение запрета на экспорт в Россию некоторых товаров и сырья. Последние, полагают в ЕС, могут использоваться для российского ВПК. Среди стран-поставщиков такого сырья названы Китай и Казахстан.

Введение новых санкций делегация ЕС обсудит во время рабочей поездки в Вашингтон на этой неделе.