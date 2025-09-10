В Ростовской области для участников СВО продлят льготы по оплате ЖКУ

В Ростовской области для участников СВО и их семей могут продлить льготы по оплате ЖКУ. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь внес на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания соответствующий законопроект. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Членам семей участников СВО будут возмещать 50% затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Компенсация также будет полагаться за уплату взносов на капремонт.

С 1 января 2026 года и до конца года право на такую поддержку получат семьи мобилизованных, контрактников, а также добровольцев.

Мария Хоперская