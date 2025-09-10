В Ростове-на-Дону суд рассмотрит дело подозреваемого в пособничестве мошенникам

В Ростове-на-Дону суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 20-летнего жителя Новочеркасска по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Следствие считает, что в июле 2025 года обвиняемый работал курьером — в его обязанности входила доставка денег от потерпевших к мошенникам. Так, фигурант намеривался забрать 300 тыс. руб. у 82-летнего пенсионера, с которым разговаривали телефонные мошенники. Однако, прибыв на место, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Константин Соловьев