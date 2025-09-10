Бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину дали шесть лет за хищение

Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии. Господина Гендина обвиняют в хищении 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА.

В ходе судебного разбирательства обвинитель запросил восемь лет и шесть месяцев для господина Гендина. Вину фигурант не признал. Адвокат бывшего вице-губернатора Владимир Шелупахин сообщил «Ъ», что они с клиентом не согласны с приговором и намеренны его обжаловать.

Заявление о преступлении подал руководитель союза Андрей Костин. Подсудимый свою вину отрицает. Более того, господин Гендин написал собственное заявление на господина Костина о краже его Cadillac Escalade 2008 года выпуска.

11 августа бывшему вице-губернатору предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба по нему составляет около 100 млн рублей. Вину по этому делу он также не признает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подсудимый и потерпевший нажаловались друг на друга».