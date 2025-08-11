ТАСС: бывшего самарского вице-губернатора обвинили в хищении 100 млн рублей

ТАСС раскрыл подробности дела о мошенничестве, возбужденного в отношении бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. По информации агентства, его обвиняют в хищении около 100 млн руб.

По версии следствия, господин Гендин, ссылаясь на наличие связей в правительстве и администрации президента, обманом получил деньги за разрешение на проведение градостроительных работ. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину он не признает, уточняет агентство.

Геннадий Гендин в 1987 году работал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. В 1987–1990 годы возглавлял хозяйственное управление прокуратуры Москвы. В 2016 году господин Гендин был арестован по подозрению в мошенничестве в отношении депутата Госдумы Сергея Калашникова, в 2017-м его приговорили к пяти годам лишения свободы.