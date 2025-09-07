Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обвиненный в хищении экс-замгубернатора Гендин заявил о краже своего Cadillac

В Москве начался судебный процесс по уже третьему уголовному делу бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. По версии обвинения, господин Гендин похитил 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА. Заявление о предполагаемом преступлении в правоохранительные органы поступило от руководителя союза Андрея Костина. Однако свою вину подсудимый категорически отрицает, он даже написал собственное заявление на господина Костина, узнал «Ъ».

Геннадий Гендин

Фото: Соцсети Геннадия Гендина

Геннадий Гендин утверждает, что после того как глава МЭКА обнаружил предполагаемую пропажу денег, он незаконно завладел принадлежащим ему Cadillac Escalade 2008 года выпуска. По данным «Ъ», в ходе очной ставки Андрей Костин якобы подтвердил, что автомобиль действительно находился у него.

Сейчас в столице также рассматривается дело о предполагаемом хищении господином Гендиным около 100 млн руб. Судимость по первому делу с экс-чиновника уже снята.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подсудимый и потерпевший нажаловались друг на друга».

