Обвиненный в хищении экс-замгубернатора Гендин заявил о краже своего Cadillac

В Москве начался судебный процесс по уже третьему уголовному делу бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. По версии обвинения, господин Гендин похитил 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА. Заявление о предполагаемом преступлении в правоохранительные органы поступило от руководителя союза Андрея Костина. Однако свою вину подсудимый категорически отрицает, он даже написал собственное заявление на господина Костина, узнал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Гендин

Фото: Соцсети Геннадия Гендина Геннадий Гендин

Фото: Соцсети Геннадия Гендина

Геннадий Гендин утверждает, что после того как глава МЭКА обнаружил предполагаемую пропажу денег, он незаконно завладел принадлежащим ему Cadillac Escalade 2008 года выпуска. По данным «Ъ», в ходе очной ставки Андрей Костин якобы подтвердил, что автомобиль действительно находился у него.

Сейчас в столице также рассматривается дело о предполагаемом хищении господином Гендиным около 100 млн руб. Судимость по первому делу с экс-чиновника уже снята.

