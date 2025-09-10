Путин уволил главу МВД Ингушетии

Владимир Путин освободил от должностей руководителя сахалинского управления МВД генерал-майора Арсена Исагулова и главу МВД Ингушетии генерал-лейтенанта Михаила Коробкина.

Тем же указом президент уволил замминистра внутренних дел в ЛНР Владимира Дорму и назначил на должности 19 заместителей подразделений, сообщает МВД Медиа.

В начале июля СМИ сообщили об обысках в офисе главы МВД Ингушетии Михаила Коробкина. Источники утверждали, что двумя месяцами ранее были задержаны главы отделов регионального МВД. Утверждалось, что господина Коробкина заподозрили в коррупции с ущербом на 500 млн руб. На следующий день в МВД по Республике Ингушетия назвали информацию об обысках недостоверной.