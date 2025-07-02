У главы УМВД по Ингушетии прошли обыски по делу о хищении средств

Сотрудники ГУ собственной безопасности МВД провели обыски в офисе главы МВД в Ингушетии Михаила Коробкина. Мероприятия связаны с расследованием дела о хищении федеральных средств. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Источник агентства рассказал, что двумя месяцами ранее задержали руководителей финотделов регионального МВД, а также районных и муниципальных отделов. В скором времени планируется приезд из Москвы второй группы управления собственной безопасности для продолжения проверок.

«РЕН ТВ» со ссылкой на источник сообщило, что господина Коробкина подозревают в коррупции ущербом в 500 млн руб. Telegram-канал Mash утверждает, что обыски прошли в кабинетах руководства управления ведомства. По их данным, задержали главу центра финобеспечения УМВД, начальника отдела и сотрудницу бухгалтерии отдела МВД по Сунженскому району. Начальника отдела отправили под домашний арест, других фигурантов перевезли в Москву.

Никита Черненко