МВД Ингушетии опровергло информацию об обысках в ведомстве

В Telegram-канале МВД по Республике Ингушетия назвали недостоверной информацию об обысках в ведомстве и в домах двух полицейских. Об этом сообщалось 2 июля.

Ведомство отослало к сообщению от 15 мая. В нем говорится, что сотрудники управления собственной безопасности совместно с региональным УФСБ выявили факты хищения денег, выделенных на финансирование полиции. К преступлению могут быть причастны несколько сотрудников республиканского МВД и районных подразделений. Тогда СКР принял ряд процессуальных решений.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщало об обысках у главы УМВД в Ингушетии Михаила Коробкина в рамках расследования дела о хищении средств. Утверждалось, что два месяца назад были задержаны руководители финотделов республиканского МВД и подведомственных районных и муниципальных отделов. «РЕН ТВ» утверждало, что господин Коробкин мог похитить 500 млн руб.

Никита Черненко