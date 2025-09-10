Не доверяйте незнакомцам: СКА ответил «Шанхаю» на призыв обменять фирменный мерч

Хоккейный клуб СКА ответил на призыв команды «Шанхай Дрэгонс» обменять любой фирменный мерч армейцев на шарфик «огнедышащих». В Telegram-канале петербуржцев появился ролик, где молодой поклонник СКА отказывается принять китайские товары и отдать взамен символ команды в виде коня.

«Не доверяйте незнакомцам»,— говорится в конце видео.

Обмен едкими комментариями между СКА и «Шанхаем» начался не случайно. Дело в том, что армейцы в этом сезоне отказались выступать на «СКА Арене» из-за закрытия на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы».

Этом фактором воспользовался китайский клуб, который в течение сезона будет выступать на самой крупной арене Европы. Проблемы с транспортной доступностью «драконы» решили с помощью шаттлов.

Пикантности противостоянию добавил тот факт, что подопечные Игоря Ларионова уступили «Шанхай Дрэгонс» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Китайские "драконы" спалили СКА»

Андрей Маркелов