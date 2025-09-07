Китайские «драконы» спалили СКА

Яркой и зрелищной получилась встреча двух петербургских команд на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). И результат вышел сенсационным: «Шанхай Дрэгонс» обыграли СКА на «СКА Арене» со счетом 7:4. Это был дебют китайского клуба, переехавшего на сезон в Петербург. И дебют знаменитого Игоря Ларионова на посту главного тренера армейской команды.

В первом матче сезона СКА уступил «драконам»

Фото: Пресс-служба ХК СКА В первом матче сезона СКА уступил «драконам»

Фото: Пресс-служба ХК СКА

«Шанхай Дрэгонс» можно назвать петербургской командой с большой натяжкой. Она еще недавно базировалась в подмосковных Мытищах, а в этом сезоне перебралась в город на Неве — во многом из-за того, что разошлись в денежном вопросе руководители СКА и «СКА Арены», правами на которую владеет предприниматель Геннадий Тимченко, один из бывших руководителей армейского клуба и КХЛ. В городе освободился большой и новый стадион, который строили под так и не состоявшийся чемпионат мира по хоккею 2023 года. Сюда перевезли «Куньлунь Ред Стар» (клуб, к становлению которого тоже причастен Тимченко) и назвали его «Шанхай Дрэгонс». В дальнейшем клуб планирует переехать в Шанхай и принимать соперников именно там. Но кто знает: если «драконам» понравится Петербурге, может, они и задержатся тут на пару-тройку сезонов. СКА же перебрался в построенный в 2000-м и рассчитанный на 12 300 зрителей Ледовый дворец, который стал для него домашней ареной.

Во всяком случае, «СКА Арену» руководители «Дрэгонс» обжили быстро. Оснастили ее китайской символикой, придумали развлечения для болельщиков, организовали красочное световое шоу, провели шумную рекламную компанию — и вот уже зритель повалил на трибуны. На матче «Шанхай» — СКА собралось больше 15 тыс. болельщиков. Причем боссам «Шанхая», кажется, не надо завышать цифры, как делал когда-то армейский клуб, стремясь установить рекорды посещаемости. «СКА Арена» может вместить и 24 тыс. зрителей — такое достижение было установлено на матче СКА против «Торпедо» в Кубке Гагарина в марте 2024 года. «Шанхай» до этого рекорда пока не добрался. Но, интересно, какие цифры будут на трибунах, если «клуб Петербурга №2» будет продолжать играть так же, как в матче со СКА?

К слову, после победы над армейцами «Шанхай» объявил себя «императором хоккейного Петербурга». Спорно, конечно, учитывая, что основную массу болельщиков на первой игре составили те, кто переживает за СКА, да и сезон только начался. Но такова стратегия развития китайского клуба: кричать о своих достижениях на каждом углу, все преувеличивать, делать эпатажно и громко.

Игра ожидалась как столкновение канадского и российского стилей. Это придавало ей дополнительную интригу. Цвета «Шанхая» защищают в основном североамериканские хоккеисты, не считая канадских китайского происхождения и россиян. Тренирует команду канадский тренер Жерар Галлан, пошумевший в свое время в НХЛ (вывел в финал Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» в его дебютном сезоне в НХЛ) и работавший со сборной Канады (победа на чемпионате мира 2021 года). «Шанхай» собрался только этим летом и формировался в пожарном порядке. Как, заметим, и СКА, в котором теперь стараются избавиться от наследия Романа Ротенберга, руководившего клубом на протяжении многих лет. Этот лозунг водрузили на воображаемое знамя развития клуба. От команды Ларионова ждали комбинационного «советского» хоккея, который тренер ставил, когда работал с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Можно сказать, игроки СКА в первом матче такой хоккей и показали, но он разбился о «канадский стиль» китайского «Шанхая». Семь шайб забросили хозяева в ворота гостей, тренеры которых вынуждены были поменять вратаря. Это произошло во втором периоде после того, как «драконы» трижды за полторы минуты поразили цель, превратив счет из 3:3 в 6:3. Все было кончено. СКА смотрелся скромнее в атаке, а про оборону вообще можно сказать, что ее не было.

После игры наставник СКА Игорь Ларионов подробно разобрал, почему получился такой результат, в частности сказав, что игроки мало играли «в тело» и редко бросали по воротам, стараясь разыграть шайбу «до верного», и дал понять, что надо забыть этот матч и двигаться дальше. Разумеется, разобрав ошибки. Следующую встречу армейцы проведут 8 сентября против «Торпедо» в Нижнем Новгороде, где раньше работал Ларионов. «Шанхай» в этот же день примет на «СКА Арене» клуб «Адмирал» из Владивостока. Интересно будет посмотреть, сколько зрителей придет на матч и как вообще будет развиваться в Петербурге вторая команда КХЛ, о необходимости создания которой давно говорили в хоккейной среде.

Кирилл Легков