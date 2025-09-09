ХК «Шанхай Дрэгонс» предложил бесплатно поменять любой мерч СКА на фирменный шарф

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс», выступающий на «СКА Арене» в Петербурге, решил переманить болельщиков СКА, пообещав абсолютно бесплатно обменять любой мерч армейцев на фирменный шарф с логотипом «огнедышащих».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Динамо» (Москва) и «Шанхай Дрэгонс» (Шанхай) в Дворце спорта «Мегаспорт» в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Матч между командами «Динамо» (Москва) и «Шанхай Дрэгонс» (Шанхай) в Дворце спорта «Мегаспорт» в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Шанхай Дрэгонс» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ одолел петербургских армейцев на домашней площадке со счетом 7:4. Подробнее читайте в материале «Китайские "драконы" спалили СКА».

Андрей Маркелов