ХК «Шанхай Дрэгонс» решил проблемы с транспортной доступностью СКА-Арены

Болельщики хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» смогут добраться до СКА-Арены на бесплатных автобусах от станции метро «Московская». Об этом пресс-служба команды сообщила 4 сентября в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Похожим образом ХК СКА поступал в сезоне 2024/2025, в дни больших матчей от станций метро «Парк Победы» и «Московская» курсировали сотни автобусов. Однако система не прижилась.

В сезоне 2025/2026 петербургские армейцы отказались от выступлений на СКА-Арене из-за низкой транспортной доступности. Станция метро «Парк Победы» закрыта на реконструкцию до августа 2027 года.

Этим обстоятельством воспользовался китайский хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» (бывший «Куньлунь Ред Стар»,— Ъ), который проводил минувший сезон в подмосковных Мытищах.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «"Парк Победы" закрыли на два года».

Андрей Маркелов