На реконструкцию очистных сооружений в Ростове направят 767 млн рублей

На реконструкцию очистных сооружений на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону направят 767 млн руб. Соответствующая заявка от АО «Водоканал Ростова-на-Дону» появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К участникам конкурса предъявили ряд требований. Среди них — отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков и списке иностранных агентов.

Планируемая дата окончания торгов — 25 сентября, а срок окончания проведения работ по проектированию — не позднее 31 марта 2026 года.

Мария Хоперская