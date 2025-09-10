Бывшего губернатора Курской области Смирнова обвиняют во взятке

В отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Обвинения озвучили в зале Мещанского суда Москвы, сообщает корреспондент ТАСС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Господин Смирнов также обвиняется в растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Он получил государственную защиту после заключения сделки со следствием. Чиновник находится в СИЗО с конца апреля этого года.

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — один из эпизодов начавшегося в 2023 году расследования хищений при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Общий ущерб оценивается в более чем 4 млрд руб.

