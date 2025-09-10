Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов получил госзащиту

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову предоставили государственную защиту в рамках сделки со следствием по уголовному делу о растрате при строительстве линии обороны на границе с Украиной (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Это сделано для безопасности господина Смирнова как «главного фигуранта и основного свидетеля», находящегося в СИЗО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Смирнов

Собеседники агентства добавили, что госзащита могла быть предоставлена близким родственникам экс-губернатора и другим участникам уголовного судопроизводства.

Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов заключили сделку со следствием в конце августа. Уголовное дело о растрате входит в группу дел о хищениях при возведении фортификаций в Курской области, расследуемых с 2023 года. Общий ущерб оценивается в 4 млрд руб. Первые материалы в ближайшее время планируют направить в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова