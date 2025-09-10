Додик: СВО ждет успех

Президент Республики Сербской Милорад Додик считает, что российскую спецоперацию на Украине ждет успех.

«Для меня очень радостно и приятно, что цели специальной военной операции выполняются, (она.— “Ъ”) продвигается, ее ждет успех»,— сказал господин Додик журналистам по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Москве (цитата по «РИА Новости»).

В разговоре с Милорадом Додиком Сергей Шойгу назвал обстановку в Республике Сербской достаточно напряженной. Господин Додик в свою очередь заявил, что ситуация под контролем. Ответственность за политический кризис в Республике Сербской он возложил на западные страны.

