Шойгу: Россия надеется на стабилизацию ситуации в Республике Сербской

В Москве прошла рабочая встреча секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Перед ее началом Сергей Шойгу назвал ситуацию в Республике Сербской, , входящей в состав федеративного государства Босния и Герцеговина, «достаточно напряженной».

«Мы надеемся на то, что меры, которые принимаются вами и поддерживаются нами, дадут свой результат», — обратился он к своему собеседнику.

Милорад Додик в свою очередь заявил, что «ситуация под контролем». Ответственность за разразившийся в Республике Сербской глубочайший за последние 30 лет политический кризис он возложил на западные страны. «Западники продолжают не только контролировать, но и мешать всему тому, что у нас происходит на Балканах, это прежде всего Германия и Британия», — отметил он, добавив, что ситуация в стране содержит в себе элементы внешней «оккупации».

Накануне Милорад Додик был принят помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел РФ заверил Милорада Додика, которому боснийский ЦИК недавно аннулировал президентский мандат на основании решения Суда Боснии, в полной поддержке со стороны Москвы. По словам Сергея Лаврова, кризис в Боснии и Герцеговине, ответственность за который он также возложил на западные страны, «без преувеличения чреват дестабилизацией всего Балканского региона».

Сергей Шойгу, приветствуя Милорада Додика, также заявил, что российская сторона отмечает «усилия Баня-Луки по обеспечению нейтралитета Боснии и Герцеговины в украинском конфликте и в отношении западных ограничительных мер». Уголовное дело в отношении Милорада Додика он назвал «сфабрикованным».

Елена Черненко