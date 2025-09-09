Милорад Додик передумал отделяться

Глава российского МИДа Сергей Лавров встретился 9 сентября в Москве с лишенным мандата президентом Республики Сербской (РС) Милорадом Додиком. Прибывший в РФ с обозначенной целью заручиться поддержкой независимости Республики Сербской господин Додик по итогам переговоров скорректировал свою позицию, объявив, что «РС осталась привержена Дейтонским соглашениям» и у нее «нет никаких планов насильственного отделения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Президент Республики Сербской Милорад Додик на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Главную цель своего приезда в Москву Милорад Додик откровенно обозначил еще в канун визита. После того как боснийский ЦИК аннулировал ему президентский мандат на основании решения Суда Боснии, запретившего главе Республики Сербской (РС) шесть лет заниматься политикой, Милорад Додик объявил: «Попрошу российских друзей поддержать нас в проведении референдума и обретении независимости».

Более того, к поездке в Москву разжалованный президент тщательно подготовился. По его инициативе в ответ на вердикты боснийского суда и Центризбиркома парламент РС постановил провести в республике 25 октября референдум о непринятии этих решений.

Вдобавок господин Додик инициировал еще один референдум — о самостоятельности Республики Сербской. За поддержкой этих планов он и отправился в Москву.

Милорад Додик обозначил свою жесткую позицию уже с первых минут переговоров с главой МИД РФ: «Вместе с вами мы оставались последовательными в соблюдении Дейтонских соглашений (положивших в 1995 году конец боснийской войне и заложивших основы государственного устройства Боснии и Герцеговины (БиГ).— “Ъ”). Но, к сожалению, это вызывало лишь еще большие проблемы. Поэтому сегодня могу констатировать, что Дейтонские соглашения больше не функционируют, они полностью разрушены». Подчеркнув, что к такому результату «привела деятельность западных структур и отдельных личностей», гость объявил: «Республика Сербская больше не может сохранять Дейтонские соглашения».

Сергей Лавров, который и сам за несколько минут до того возмущался «вмешательством Запада во внутренние дела БиГ и прямое нарушение Дейтонских соглашений», посчитал нужным вмешаться и напомнить гостю о позиции Москвы, которая является одним из гарантов Дейтонских соглашений. «Тот факт, что наши западные коллеги на каждом углу по случаю и без нарушают положения Устава ООН, не означает, что мы должны от Устава ООН отказываться»,— сказал российский министр, пояснив, что в Москве Дейтонские соглашения по-прежнему считают «справедливыми» и требуют их неукоснительного выполнения всеми сторонами.

По итогам переговоров Милорад Додик был уже не столь категоричен и, по сути, полностью поддержал позицию Москвы. «Республика Сербская осталась привержена Дейтонским соглашениям. У нас нет никаких планов насильственного отделения»,— заверил он, оговорившись, что граждане РС все же выйдут на референдум, потому что «находятся под оккупацией». Какой из двух готовящихся в Республике Сербской референдумов он имел в виду, господин Додик не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров сумел убедить Милорада Додика, что крушение Дейтонских соглашений и провозглашение независимости Республики Сербской — не лучший для нее выход

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров сумел убедить Милорада Додика, что крушение Дейтонских соглашений и провозглашение независимости Республики Сербской — не лучший для нее выход

Сергею Лаврову оставалось только подвести итоги переговоров, на которых стороны пришли к взаимному согласию. «Мы подчеркнули безальтернативность всех Дейтонских постулатов»,— сказал он, пояснив, что речь в Боснии идет прежде всего о равноправии трех государствообразующих народов (сербов, мусульман-босняков и хорватов), а также равноправии двух государственных образований (Республики Сербской и Мусульмано-хорватской федерации).

Собеседники сошлись во мнении и по поводу того, кто виноват в нынешнем боснийском кризисе. «Одобренные Совбезом ООН принципы продолжают грубо попираться западниками,— подытожил Сергей Лавров.— Это и привело к тому, что мы наблюдаем сегодня (в Боснии) острейший за 30 лет политический кризис». Ответственность за происходящее стороны единодушно возложили на Запад и на высокого представителя мирового сообщества в Боснии Кристиана Шмидта. Сергей Лавров сравнил его с «самоназначенным гауляйтером», а Милорад Додик возмутился зарплатой господина Шмидта «в €24 тыс. в месяц, а с бонусами — 41 тыс., с которой тот к тому же не платит налогов, ибо работает в горячей точке».

После всего этого стороны не могли не заверить друг друга во взаимной поддержке. «Мы остро осуждаем попытки посредством сфабрикованных уголовных дел отстранить от власти неугодных Западу сербских лидеров, в частности, нашего сегодняшнего собеседника, нашего друга, законно избранного»,— заявил Сергей Лавров. А Милорад Додик напомнил, что «Босния и Герцеговина не вводила санкции против РФ, поскольку этого не позволила Республика Сербская».

Анастасия Домбицкая, Геннадий Сысоев