В Ростовской области объем ипотечного кредитования достиг 450 млн рублей

В Ростовской области зафиксирован рост объема ипотечного кредитования на 10% в августе 2025 года — до 450 млн руб. По всей России за месяц число выданной ипотеки увеличилось на 30% и составило 20 млрд руб. Об этом сообщает «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на аналитиков банка «Дом.РФ».

По информации экспертов, лидером стала Москва с 5,5 млрд руб. жилищных кредитов — в 1,4 раза больше июльских показателей. На второй позиции Подмосковье с 2,7 млрд руб. и ростом в 1,3 раза. Третье место занимает Краснодарский край, где в августе выдали займов на 1 млрд руб. — на 25% больше предыдущего месяца.

В августе самой востребованной государственной программой стала «Семейная ипотека». Ее оформили 2,5 тыс. семей, что в полтора раза превышает июльский показатель.

Заметно вырос спрос на другие льготные программы: количество Дальневосточных жилищных займов увеличилось в 1,4 раза до 215 кредитов, а ИТ-ипотеку взяли на 20% больше семей — 130 займов. При этом свыше 100 семей купили недвижимость по рыночным программам без господдержки.

По средним суммам займов лидирует «Дальневосточная ипотека» — 7,8 млн руб. «ИТ-ипотека» составляет в среднем 7,4 млн руб., «Семейная» — 7,2 млн руб. Самая низкая сумма у обычной рыночной ипотеки — 5,8 млн руб.

В Ростове-на-Дону за восемь месяцев 2025 года доля новых квартир, доступных для покупки по льготной семейной ипотеке, сократилась с 63% до 58%.

