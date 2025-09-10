Ростовская область вошла в топ регионов с наибольшими зарплатами в металлургии

По итогам первых восьми месяцев 2025 года Ростовская область вошла в топ регионов с самыми высокими средними зарплатами для специалистов из сферы металлургии. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Так, на Дону шахтерам в среднем с января по август предлагали 150 тыс. руб./мес. В августе в целом по России наибольший спрос был на слесарей (12% от всех вакансий), сварщиков (11,5%) и литейщиков (11%). Чаще работу искали разнорабочие (14,5% от всех откликов), сварщики (11,5%) и слесари (5%).

Константин Соловьев