Нефтяное пятно в Черном море перестало фиксироваться спутниками

Пятно нефтеразлива в Черном море, образовавшееся в конце августа, больше не обнаруживается спутниковым мониторингом. Его исчезновению способствовали сильный ветер, испарение, растворение и другие природные факторы, сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающего с Морспасслужбой, Сергея Станичного.

Эксперт уточнил, что нефтепродукты полностью не исчезли — они сохранились в акватории в виде микроскопических фрагментов. Точную оценку экологического ущерба теперь дать сложно, поскольку загрязнение распространилось на локальные участки и частично растворилось в воде.

Инцидент произошел 29 августа во время погрузки танкера в порту Новороссийска. После утечки Каспийский трубопроводный консорциум приостановил работу одного из причальных устройств. На пике площадь пятна достигала 350 км, но к 4 сентября сократилась до 100 кв. км.