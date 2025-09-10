Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Свердловская область заняла второе место по платежной дисциплине бизнеса

Свердловская область заняла второе место по платежной дисциплине предпринимателей среди регионов России. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса заемного финансирования «Финтим».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Свердловской области с января 2024 года по август 2025 года доля займов, в которых была допущена просрочка, составляет 1,5%. Ниже этот показатель только в Саратовской области — 1,1%. В топ-5 вошли также Забайкальский (3,3%) и Красноярский (6,6%) края, Липецкая область (7%).

«Закономерно, что и доля одобряемых займов в этих регионах на 10-15 процентных пунктов выше, чем в среднем по стране – составляет от 85% до 95% в зависимости от месяца»,— прокомментировали аналитики «Финтима». При этом средняя доля займов с просрокой по России за указанный период составила 27%.

Напомним, за год факторинговый портфель в Свердловской области вырос на 64%, показав самый большой рост среди регионов УрФО. На начало июля объем факторинговых услуг в регионе составил 65 млрд 635 млн руб.

