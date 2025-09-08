Объем портфеля факторинга в Свердловской области вырос на 64% за год

Совокупный портфель факторинга в начале июля 2025 года в Свердловской области составил 65 млрд 635 млн руб., сообщили «Ъ-Урал» в Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Рост показателя к прошлому году составил 64%, это самый большой результат среди регионов УрФО, по общему объему портфеля регион занимает третье место в федеральном округе после Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Услуги факторинга в Свердловской области оказывает 21 компания, с января по июнь 2025 года такими услугами воспользовались 370 клиентов (рост на 10%), в том числе 270 субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). По количеству компаний, обратившихся за услугами факторинга, Свердловская область занимает 1 место в УрФО и 7 место во всей стране.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. Он позволяет продавцу товара по договорам с отсрочкой платежа получить деньги сразу, но не с покупателя, а с факторинговой компанией (ФК). ФК же получает деньги уже с покупателя товара.

Факторинговый портфель в УрФО составил в июле 2025 года 288,3 млрд руб., снизившись за год на 7%. Количество активных клиентов выросло за год на 11% и превысило 1 тыс. организаций, в том числе 774 субъекта МСП.

В Ямало-Ненецком автономном округе объем факторингового портфеля вырос на 37% за год и достиг 97 млрд 599 млн руб., заняв первое место в УрФО. При этом общее число активных клиентов составляет 45 организаций, регион занимает предпоследнее место по этому показателю в федеральном округе. На долю МСП в факторинговом портфеле приходится 542 млн руб.

В Ханты-Мансийском автономном округе объем портфеля снизился на 45% и составил 80 млрд 866 млн руб. на 265 активных клиентов. В Тюменской области общий объем факторинговых услуг составил 7 млрд 627 млн руб., показав снижение на 21% к прошлому году. Число клиентов составило 145, в том числе 109 представителей МСП.

Анна Капустина