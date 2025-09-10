Футболиста Смолова отпустили под обязательство о явке по делу о драке

Пресненский районный суд избрал футболисту Федору Смолову меру пресечения в виде обязательства о явке. В отношении спортсмена возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе, сообщили ТАСС в ГУ МВД.

Суд возбудил дело на основании медицинской экспертизы и показаний потерпевшего. Сегодня источники RT рассказали, что у него диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. По ч. 1 ст. 112 УК РФ господину Смолову грозит до трех лет колонии.

Драка произошла 28 мая в «Кофемании» на Большой Никитской. Как заявлял господин Смолов, еще 11 июня он выплатил пострадавшему 1 млн руб. компенсации. Он хотел компенсировать весь нанесенный ущерб, однако столкнулся с шантажом со стороны неизвестных. «Спорт-Экспресс» сообщил, что 4 июля предполагаемым потерпевшим отказали в возбуждении уголовного дела против футболиста. По данным издания, отказ был связан с отсутствием у них травм и побоев.