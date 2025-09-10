Против футболиста Смолова возбуждено уголовное дело после драки в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела из-за драки в «Кофемании», сообщает RT со ссылкой на источник. У пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Драка произошла 28 мая в «Кофемании» на Большой Никитской. Как заявлял господин Смолов, еще 11 июня он выплатил пострадавшему 1 млн руб. компенсации. Он хотел компенсировать весь нанесенный ущерб, однако столкнулся с шантажом со стороны неизвестных. По данным Telegram-канала Baza, мошенники вымогали у спортсмена 20 млн руб. за то, чтобы видеозапись с дракой не опубликовали в интернете. Футболист написал заявление в полицию.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что 4 июля предполагаемым потерпевшим отказали в возбуждении уголовного дела против футболиста. По данным издания, отказ был связан с отсутствием у них травм и побоев.