Промпредприятия Кубани заключили контракты на 18 млрд рублей

По итогам отраслевых выставок за 6,5 года промышленные предприятия Краснодарского края заключили контракты на 18 млрд руб. Представителей промышленного комплекса пригласили принять участие в опросе о коллективных экспозициях, который проводит министерство промышленной политики совместно с Фондом развития промышленности региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На этих площадках организуют коллективные экспозиции производителей промпродукции края. По словам министра промышленной политики региона Дмитрия Хмелько, за последние 6,5 года, когда начали проводить экспозиции, организовали более 160 таких презентаций. Там приняли участие более 1,3 тыс. предприятий. По итогам заключили около 8,7 тыс. контрактов.

«Опрос промышленников Кубани позволяет определить наиболее эффективные площадки с точки зрения продвижения кубанской промышленной продукции и расширения рынков сбыта»,— рассказал министр.

По итогам опроса подготовят перечень краевых экспозиций на выставках международного, федерального и краевого уровней на 2026 год. Стенды Кубани организуют при поддержке Фонда развития промышленности региона. Финансирование идет за счет госпрограммы, направленной на развитие промышленности края и повышение ее конкурентоспособности.

Как отметил директор Фонда развития края Дмитрий Цаплев, экспозиции оформляют в едином стиле и предусматривают индивидуальные рабочие пространства с учетом размеров экспонатов. Ежегодно проводят не менее 30 подобных экспозиций на ключевых промышленных выставках.

Алина Зорина