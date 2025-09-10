ГУАД расторгает еще пять контрактов с «Нижегородавтодором»

Главное управление автодорог Нижегородской области расторгает еще пять госконтрактов с подрядчиком «Нижегородавтодор». Как сообщили в региональном минтрансе 10 сентября 2025 года, два контракта — на реконструкцию мостов, три — на ремонт дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет о реконструкции участка дороги Тоншаево — Ошминское — Кодочиги с мостом через реку Пижму, подъездной дороги Воронцово — Никольское с мостом через Пьяну, а также контракты на ремонт дорог в Сокольском и Ковернинском округах, в Тоншаевском округе и Шахунье и еще одного участка дороги в Шахунье.

Причиной стало нарушение сроков исполнения контрактов. ГУАД направил требования об уплате штрафов, а также обратилось в суд для истребования непогашенного аванса. Суд в рамках исков арестовал счета подрядчика.

Сейчас ГУАД готовит документацию для поиска новых подрядчиков. Вместе с тем рассматривается вопрос о расторжении еще четырех контрактов: двух на ремонт дорог и двух на ремонт искусственных сооружений.

Подрядчик в свою очередь в конце августа обратился в суд с требованием отменить решения об одностороннем расторжении четырех контрактов.

Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2024 года ГУАД расторгло договор с этим же подрядчиком на содержание дорог Ветлужского и Уренского округов. В марте 2025 года трудовая инспекция вынесла 568 решений по зарплатным долгам «Нижегородавтодора».

В мае с «Нижегородавтодора» взыскали более 700 млн руб. налоговой недоимки по взаимозависимости с другой дорожно-строительной компанией — ООО Фирма «Магистраль».

Летом текущего года муниципальный заказчик «ГУММиД» расторг миллиардный контракт на реконструкцию автодорог по улице Ильинской и в Плотничном переулке.

Галина Шамберина