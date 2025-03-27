Трудинспекция вынесла 568 решений по зарплатным долгам «Нижегородавтодора»

Госинспекция труда в Нижегородской области вынесла 586 решений о принудительном взыскании долга по зарплате с дорожного подрядчика ООО «Нижегородавтодор». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 27 марта 2025 года.

Там напомнили, что при внеплановой проверке в конце 2024 года была выявлена задолженность по зарплате на сумму более 67 млн руб. Компания накопила долг перед 701 работником, включая 403 уволенных.

Работодатель был обязан погасить долг, но в установленные сроки полностью этого не сделал. По результатам новой проверки установили, что оставшаяся сумма задолженности перед сотрудниками превышает 39 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», налоговая служба подала к этой же компании уже два иска, которыми пытается взыскать в общей сложности 2,77 млрд руб.

Галина Шамберина