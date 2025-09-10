УЗГА создаст учебный центр для подготовки авиаспециалистов на ЛМС-901 «Байкал»

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) создадут учебный центр для подготовки специалистов, которые будут работать с самолетами ЛМС-901 «Байкал», рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе УЗГА. В центре пилоты и другие авиационные специалисты смогут проходить как теоретическую, так и практическую переподготовку на самолет «Байкал». Напомним, УЗГА является исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года.

В учебном центре откроют учебно-компьютерные классы, оснащенные современной техникой и интерактивными моделями. Это позволит проводить дистанционное обучение и создавать различные сценарии для повышения эффективности подготовки. Также разработают специальные программы для переподготовки разных категорий авиационных специалистов.

«Цель нового авиационного учебного центра – обеспечить для эксплуатантов самолетов, а также для наземного и технического персонала авиакомпаний, быструю и эффективную переподготовку с предоставлением всех необходимых допусков к обслуживанию и эксплуатации нового типа воздушного судна»,— рассказали представители завода.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров. Запустить в серийное производство его планируют в конце 2026 года.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием самолетов «Байкал».

Мария Игнатова