В Сочи вернулись уходившие на запасные аэродромы самолеты

Все три воздушных судна, ушедшие ранее на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи. Они будут обслужены в порядке очередности и отправлены в города назначения, сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Сейчас специалисты готовят самолеты к вылету, пассажиры направляются на посадку. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Для принятия необходимых решений создан оперативный штаб.

«Ситуация в терминале спокойная, аэропорт работает в штатном режиме и совместно с авиакомпаниями стабилизирует расписание вылетов», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят уточнять статус рейса у авиакомпании перед вылетом. Рекомендуют следить за актуальной информацией в аудиообъявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминале аэровокзального комплекса. Все актуальные данные также публикуются на официальном сайте аэропорта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что около 01:46 мск аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку рейсов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Над территорией Краснодарского края в течение ночи уничтожили 11 БПЛА. Перед этим над регионом сбили еще два беспилотника и 15 — над Черным морем.

Алина Зорина