В Ростове мозаичное панно 1973 года восстановят за 47 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону потратят 47,4 млн руб. на реставрацию подземного перехода с мозаичным панно на пересечении пр. Кировского и ул. Большой Садовой. Соответствующая заявка на поиск подрядчика размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, мозаичное панно относится к объектам культурного наследия регионального значения. В донской столице таких мозаик четыре. Подрядчика планируют определить 23 сентября 2025 года. Реставрация пройдет в четыре этапа и завершится в июне 2027 г. Финансирование осуществляется из городского бюджета.

«Мозаика включает четыре фрагмента: иллюстрацию к книге французского астронома Камиля Фламмариона «Атмосфера. Популярная метеорология», выход советского космонавта Алексея Леонова в открытый космос, фантастический сюжет о высадке советских космонавтов на Ганимед — спутник Юпитера. Также представлена карта административно-территориального деления Ростовской области, выполненная мозаикой различных цветов, и стена из мраморной плиты»,— говорится в публикации на сайте госзакупок.

Валентина Любашенко