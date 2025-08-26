В России стали снижаться розничные цены на красную икру

Розничные цены на красную икру в России начали снижаться, сообщает аналитический центр Рыбного союза. По данным на 26 августа, цена икры нерки упала на 9% по сравнению с серединой июля, икра горбуши подешевела на 2%. В то же время цена на икру кеты выросла на 1%, а цена на икру кижуча осталась прежней.

Горбуша и нерка являются преобладающими по объему добычи среди тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке: доля горбуши в вылове составляет 73%, нерки — 14%. По информации Нацрыбресурса, в период с середины июля по 26 августа оптовые цены на горбушу снизились на 9%, нерку — на 4%, кету — на 2%.

Аналитики связывают снижение цен с успешным развитием «красной путины». По данным ВНИРО, к 25 августа 2025 года вылов тихоокеанских лососей вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 304 тыс. т. Вылов горбуши достиг почти 222 тыс. т, кеты — 35 тыс. т, нерки — 42 тыс. т, кижуча — более 4 тыс. т.