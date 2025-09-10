Беспилотники обрастают новыми связями

Новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» представил первый в России морской безэкипажный катер (БЭК) с управлением по оптоволокну. В отличие от привычных систем, он не использует радиоканал — управление дроном осуществляется с помощью разматываемого по ходу движения оптоволоконного кабеля, который обеспечивает стабильную связь с БЭКом даже в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным разработчиков, новая модель БЭКа, которая пока еще не получила собственного названия, создавалась с учетом специфики боевых действий в Черном море. Она может применяться как дрон-камикадзе, перехватчик вражеских катеров или платформа для запуска FPV-дронов. В последнем случае беспилотники стартуют с борта катера и управляются по радио, а оптоволоконный канал обеспечивает надежное управление самим носителем.

В ходе недавнего слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» под Новгородом (см. “Ъ” от 8 сентября) проводились полевые испытания нового БЭКа, и, как убедился корреспондент “Ъ”, катер показал, что способен развивать высокую скорость и выполнять резкие маневры. По словам гендиректора «Ушкуйника» Алексея Чадаева, защищенная конструкция кабеля исключает обрыв при маневрировании. Боевые испытания на Черном море запланированы на сентябрь.

До сих пор большинство российских и украинских проектов морских дронов использовали радиоуправление. Такая система проще, дешевле и позволяет нести более внушительную боевую часть в пределах полезной нагрузки дрона. Однако в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) радиоканал уязвим: сигнал может быть заглушен, дальность зависит от ретрансляторов, а при удалении на десятки километров связь может теряться. Использование оптоволокна снимает эти ограничения: отказ от радиоканала делает катер малозаметным для радаров, связь не подвержена помехам, а вывести ее из строя можно только с помощью огневых средств поражения.

В ходе СВО уже активно используются воздушные и наземные дроны на оптоволокне. Длина катушки может варьироваться в зависимости от задач и пределов полезной нагрузки аппарата; предельная дальность чаще всего не превышает 30 км. В случае с БЭКом для увеличения радиуса действия применяются портативные оптические усилители, питаемые от аккумуляторов катера и позволяющие поддерживать стабильную связь на расстоянии до 100 км. Реальная дальность зависит от рельефа дна, глубины моря и скорости катера при различном волнении. Точные тактико-технические характеристики разработчики пока держат в тайне.

Особое значение такие технологии имеют для Черного моря. Например, устье Дуная, вблизи которого проходят маршруты следующих на Украину судов, имеет сложную географию — постоянно меняющаяся речная дельта затрудняет действия обычных беспилотников, а украинская сторона активно применяет средства РЭБ. Правда, это не помешало российским военным именно в этом районе впервые уничтожить с помощью БЭКа крупную цель — разведывательный корабль «Симферополь», считавшийся одним из наиболее современных в составе ВМС Украины (см. “Ъ” от 28 августа). Но использование оптоволоконных дронов сделало бы навигацию украинских военных кораблей в этом районе еще более рискованной и позволило бы российским морякам сохранять устойчивый контроль над акваторией, не испытывая затруднений из-за РЭБ противника.

Украина, в свою очередь, также активно развивает собственные морские дроны: модели Magura V5 и Sea Baby уже неоднократно применялись для атак на российские корабли и инфраструктуру в Севастополе и Крыму. Появление российских БЭКов, в том числе с оптоволоконным управлением, можно рассматривать как ответ на эту тактику. Но не исключено, что со временем аналогичные решения на основе уже используемых БЭКов появятся и у Украины.

Дмитрий Сотак