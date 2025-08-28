«Симферополь» поразили безэкипажно

Российский безэкипажный катер впервые уничтожил крупную украинскую цель — разведывательный корабль «Симферополь», считавшийся одним из наиболее современных в ВМС Украины. Атака произошла в стратегически важном районе — устье Дуная, где контроль над акваторией критически важен для украинского зернового экспорта. Потеря корабля, оснащенного западным оборудованием, снизит возможности Киева по ведению радиотехнической разведки в Черном море и станет серьезным ударом по ВМС Украины, уверен эксперт.

Средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины

Фото: MOD Средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины

Фото: MOD

В ночь на 28 августа российский безэкипажный катер (БЭК) Черноморского флота уничтожил средний разведывательный корабль военно-морских сил Украины «Симферополь» в акватории к югу от Одессы, в устье Дуная. По сообщению Минобороны РФ, атака с применением быстроходного морского дрона привела к затоплению корабля. Днем в четверг факт удара подтвердил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Этот эпизод стал первым официально подтвержденным случаем успешного применения российских безэкипажных катеров против военного корабля противника. Конкретная модель БЭКа, поразившая «Симферополь», не уточняется. Известно, что в последние полтора года Черноморский флот получил на вооружение серийные морские дроны «Одуванчик» и «Катран», которые могут использоваться в роли морских камикадзе.

«Симферополь» заложен на судостроительном заводе «Ленинская кузница» в Киеве как гражданский рыболовный траулер проекта 502ЭМ, однако из-за срыва контрактов работы по нему были прекращены. В 2017 году стало известно, что на основе этого корпуса для ВМС Украины будет построен средний разведывательный корабль. Cпущен на воду в 2019 году, ходовые испытания начались в январе 2020 года. Имел водоизмещение около 1200 тонн. Был оснащен разведывательным радиотехническим оборудованием (включая станцию радиотехнической разведки «Мельхиор» и широкополосные пеленгаторные антенны Rohde & Schwarz), 30-мм артиллерийской установкой, переносными зенитно-ракетными комплексами. Предназначался для ведения радиоэлектронной разведки,и сбора данных о действиях российских военных в акваториях Черного и Азовского морей. Название получил в честь предшественника — среднего разведывательного корабля проекта 861М.

Авторитетный блог Центра анализа стратегий и технологий со ссылкой на источники предполагает, что удар по «Симферополю» был нанесен подразделением морских безэкипажных систем Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Министерства обороны Российской Федерации. Центр был сформирован год назад по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Попытки уничтожить этот корабль предпринимались и ранее. В декабре 2024 года российские войска нанесли по нему удар ракетным комплексом «Искандер», но «Симферополь», получив повреждения, смог уйти своим ходом в порт приписки — Одессу.

Стоит отметить, что в черноморской акватории более активными в применении морских дронов до сих пор были именно украинские силы, которые неоднократно атаковали российские корабли и объекты береговой инфраструктуры. Первые попытки их боевого применения были зафиксированы еще осенью 2022 года. Сейчас Минобороны РФ регулярно сообщает о перехватах и уничтожении морских дронов ВСУ.

По словам научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Ильи Крамника, данный корабль считался одним из наиболее ценных активов украинского флота еще до начала СВО, поэтому уничтожение «Симферополя» является значимым событием, особенно с учетом места его ликвидации.

Устье Дуная обладает сложной географией: здесь проходит граница с Румынией, а постоянно меняющаяся речная дельта усложняет ведение любых морских и воздушных беспилотных операций, особенно в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Данный регион критически важен для Украины, поскольку через него проходят маршруты судов с зерном. Это заставляет украинскую сторону «по умолчанию» прилагать значительные усилия для контроля над акваторией.

Кроме того, «Симферополь» был достаточно новым кораблем, оснащенным в первую очередь современным западным радиотехническим оборудованием, продолжает эксперт: «Украинские комплексы "Мельхиор" на его борту также были произведены с использованием западной электроники, а на корабле устанавливалось большое количество антенн различного назначения западного производства». Что же касается других значимых кораблей, оставшихся в распоряжении ВМС Украины, то теперь их надежды связаны с корветами турецкой постройки типа «Ада» — «Гетман Иван Мазепа» и «Гетман Иван Выговский», которые в настоящее время проходят ходовые испытания. Однако, по оценке господина Крамника, передача этих кораблей в состав украинского флота маловероятна до мирного урегулирования конфликта в том или ином виде, поскольку «в тот же момент они могут стать законной целью для ударов российских сил».

Дмитрий Сотак