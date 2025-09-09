Уроженца Крыма осудили на 16 лет за службу в украинском нацбатальоне

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя ЛНР Евгения Шогина к 16 годам колонии строгого режима за участие в украинском батальоне «Айдар» (признан террористическим и запрещен на территории РФ). Обвиняемый частично признал вину и не обжаловал решение суда, пишет «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал Шогина виновным в участии в террористическом сообществе по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. За данное преступление ему назначено шесть лет лишения свободы, но с учетом наказаний по предыдущим делам итоговый срок составил 16 лет.

По данным следствия, в июне 2014 года Шогин добровольно вступил в батальон «Айдар» (признан террористическим и запрещен на территории РФ) в селе Половинкино Старобельского района ЛНР, где получил должность пулеметчика. До конца августа он участвовал в деятельности формирования, занимался ремонтом оборудования и работами по электроснабжению временного пункта дислокации.

В суде Шогин не оспаривал факт участия в батальоне, но заявил, что не поддерживал его идеологию. Он заявил, что считает себя патриотом Украины и был не согласен с действиями руководства Российской Федерации, которое способствовало отделению Крыма от Украины.

После конфликта с командиром Шогин отправился в Киев, где был арестован украинскими правоохранителями за совершение ряда преступлений.

В 2016 году Рубежанский городской суд Луганской области осудил его за бандитизм, разбой и угон. Через два года Северодонецкий городской суд вынес аналогичный приговор. Общий срок наказания составил 12 лет колонии строгого режима. В 2024 году Шогин вышел на свободу, но вскоре был арестован по делу об участии в нацбатальоне.