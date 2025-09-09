Пулеметчик «отдохнет» в колонии

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю ЛНР Евгению Шогину, в 2014 году состоявшему в украинском батальоне «Айдар» (признан террористическим и запрещен на территории РФ). Осужденному назначено 16 лет колонии строгого режима. В суде он частично признал вину и не стал обжаловать приговор. Решение суда вступило в законную силу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд (расположен в Ростове-на-Дону) признал жителя Луганской Народной Республики Евгения Шогина виновным в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). За это преступление суд назначил фигуранту шесть лет лишения свободы, однако с учетом наказаний по предыдущим уголовным делам, окончательный срок составил 16 лет колонии строгого режима, указано в приговоре (копия имеется в распоряжении «Ъ-Ростов»).

Уроженцу Крыма Евгению Шогину 52 года. Он получил высшее образование, холост. По версии следствия, в июне 2014 года, находясь в селе Половинкино Старобельского района ЛНР, Евгений Шогин добровольно вступил в состав батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен на территории РФ). Его назначили пулеметчиком. До конца августа Шогин участвовал в деятельности батальона, в частности, ремонтировал оборудование и проводил работы по обеспечению электроэнергией пункта временной дислокации в селе Половинкино.

В суде Шогин, не оспаривая свое участие в деятельности батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен на территории РФ), заявил, что никогда не поддерживал его идеологию. Однако вступил в его ряды, поскольку считает себя патриотом Украины и был не согласен с действиями руководства Российской Федерации, которое способствовало отделению Крыма от Украины, говорится в приговоре.

Как следует из показаний Шогина, данных им на этапе предварительного следствия, в августе 2014 года между ним и одним из командиров батальона произошел конфликт «на почве несправедливого распределения материальных ценностей, отобранных у гражданских лиц». Евгению Шогину предложили немного отдохнуть и взять отпуск. Шогин отправился в Киев, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины за совершение ряда преступлений.

В 2016 году Рубежанский городской суд Луганской области осудил его по нескольким статьям УК Украины, в частности, за бандитизм, разбой и угон. Через два года Евгений Шогин был осужден Северодонецким городским судом Луганской области за аналогичные преступления. Окончательное наказание, назначенное фигуранту, составило 12 лет колонии строгого режима. В 2024 году осужденный вышел на свободу. Однако вскоре его арестовали по делу об участии в нацбатальоне.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Мария Иванова