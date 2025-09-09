При ударе Израиля по Дохе погиб сотрудник внутренних сил безопасности Катара

В МВД Катара сообщили, что сотрудник внутренней безопасности страны погиб при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе, несколько сотрудников ранены. В ЦАХАЛе заявили, что армия атаковала штаб верхушки руководства движения «Хамас».

«По предварительным данным, в результате нападения погиб капрал Бадер Саад Мухаммед аль-Хумейди ад-Дусари, военнослужащий Сил внутренней безопасности. Он выполнял служебные обязанности на объекте, который подвергся атаке. Кроме того, несколько сотрудников службы безопасности получили ранения»,— отметили в сообщении МВД Катара (цитата по ТАСС).

ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) заявили об ударе по штабу руководства «Хамаса» в Дохе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил структурам безопасности подготовиться к этой атаке после терактов в Иерусалиме и Газе. Член политического бюро движения «Хамас» Сухейль аль-Хинди рассказал, что в результате атаки Израиля погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи.

