«Хамас» подтвердил гибель сына лидера движения и возложил вину на США

Член политического бюро движения «Хамас» Сухейль аль-Хинди подтвердил, что в результате «трусливой» атаки Израиля на штаб руководства группировки погиб лисын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Сухейль аль-Хинди рассказал телеканалу «Аль-Джазире», что руководство движения пережило израильский удар. По его словам, «Хамас» считает США ответственными за нападение.

«Свободный мир должен иметь свое мнение. Мы считаем администрацию США ответственной за это нападение»,— сказал Сухейль аль-Хинди.

Сегодня ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) ударили по штабу руководства «Хамаса» в Дохе (столице Катара). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил структурам безопасности подготовиться к этой атаке после терактов в Иерусалиме и Газе.

