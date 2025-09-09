В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек
В Красносулинском районе при столкновении двух легковых автомобилей травмы получили пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
На 996 км ФАД М-4 «Дон» в Красносулинском районе 57-летний водитель Geely, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем Honda под управлением 38-летнего водителя.
В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили водитель автомобиля «Хонда» и три пассажира автомобиля Honda, а также пассажир автомобиля Geely.