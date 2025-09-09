Нетаньяху поручил атаковать руководство «Хамаса» после теракта в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил структурам безопасности подготовиться к удару по штабу руководства движения «Хамас» после терактов в Иерусалиме и Газе. В канцелярии премьера Израиля отмечают, что глава Минобороны Исраэль Кац полностью поддержал это решение.

«Сегодня днем, воспользовавшись возникшей оперативной возможностью и после консультаций со всеми руководителями силовых структур, при их полном одобрении, Премьер-министр и Министр обороны приняли решение реализовать данное накануне указание ЦАХАЛу и ШАБАКу»,— отмечается в сообщении канцелярии.

Теракт в Иерусалиме произошел утром 8 сентября. Двое вооруженных мужчин, выходцев с Западного берега реки Иордан, открыли стрельбу по людям на автобусной станции в районе Рамот. Погибли как минимум шесть человек, нападавших ликвидировали военнослужащие ЦАХАЛа. Сообщалось о 15 пострадавших.

