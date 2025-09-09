«Аль-Арабия»: сын лидера «Хамаса» в Газе погиб при ударе Израиля

При израильском ударе по столице Катара погибли сын лидера «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайя и директор его офиса, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Официальных подтверждений этой информации нет.

До этого израильский телеканал Channel 12 сообщал о смерти самого лидера «Хамаса» в Газе. Палестинский источник «Аль-Джазиры» утверждал, что делегация руководства движения» во главе с Халилем аль-Хайю выжила.

Сегодня ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) ударили по штабу руководства «Хамаса» в Дохе (столице Катара). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил структурам безопасности подготовиться к этой атаке после терактов в Иерусалиме и Газе.

