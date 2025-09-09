«Аль-Джазира»: лидеры «Хамаса» выжили после атаки Израиля в Дохе

Делегация руководства палестинского «Хамаса» во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хейю в Дохе выжила после атаки ЦАХАЛа, пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на палестинский источник. Прежде СМИ сообщали о гибели присутствовавших на встрече в катарской столице лидеров «Хамаса».

Как писал «Аль-Хадат», в здании, где проходили переговоры о прекращении огня в секторе Газа, находились Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль, командующий ячейкой «Хамаса» на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, члены политбюро Низара Аудалла и Гази Хамад. Телекананал сообщал, что первые трое погибли в результате израильского удара.

ЦАХАЛ сообщил, что 9 сентября нанес удар по членам высшего руководства «Хамас», руководившими операциями группировки. The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников писал, что администрация президента США Дональда Трампа заранее одобрила планы Израиля провести операцию в Дохе.

