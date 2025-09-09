В Ростовской области многодетным семьям компенсируют 50% цены обучения ребенка

На рассмотрение депутатов Законодательного собрания Ростовской области представлен законопроект, направленный на расширение мер социальной поддержки семей с детьми. В нем предлагается компенсировать многодетным семьям 50% стоимости обучения одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления многодетным семьям компенсации в размере 50% стоимости обучения одного из детей в организациях среднего профессионального и высшего образования, расположенных в других регионах страны»,— говорится в сообщении ведомства.

За счет этой меры у детей из многодетных семей появится право выбора учебного учреждения за пределами Ростовской областью и снизит финансовую нагрузку на родителей.

