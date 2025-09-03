Подчиненный Тимура Иванова остался без адвокатов

Как стало известно «Ъ», бывший подчиненный экс-замминистра обороны Тимура Иванова Антон Филатов остался без адвокатов. На заседании Первого апелляционного суда 2 сентября он расторг соглашение с защищавшим его Вячеславом Тимофеенко. Как рассказал «Ъ» один из участников процесса, это произошло поскольку тот работает в бюро с адвокатом Алексеем Семеновым, который на следствии защищал другого фигуранта — гражданина Германии Феликса Нойберга, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Филатов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Филатов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Алексей Семенов, в свою очередь, был выведен из процесса еще Мосгорсудом по ходатайству прокуратуры, которая пришла к выводу, что защита им двух разных фигурантов привела к конфликту интересов.

«Тимофеенко и Семенов являются партнерами одного адвокатского бюро, а по российскому закону, все адвокаты бюро несут ответственность по соглашению об оказании юридической помощи»,— рассказал собеседник издания, отметив, что закон запрещает адвокату представлять фигуранта, если он защищает или защищал фигуранта, интересы которого противоречат его подзащитному.

По данным «Ъ», несмотря на то, что и господин Нойберг и господин Филатов отрицали вину, следствие ссылалось на показания иностранца, доказывая обвинение россиянина.

Теперь апелляционный суд должен будет назначить подсудимому адвоката, если тот не найдет себе нового защитника, и дать ему время для ознакомления с материалам дела.

К рассмотрению апелляционных жалоб бывшему замминистра обороны Тимура Иванову и его экс-подчиненного, бывшего главы компании «Оборонлогистика» Антона Филатова суд приступил 1 сентября, проведя два заседания. Осужденные и их адвокаты просят отменить приговор Мосгорсуда, который 1 июля признал фигурантов виновными в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ): 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и 216,6 млн руб при покупке паромов для Крымской переправы, а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Тогда суд приговорил господина Иванова к 13, а господина Филатова – к 12,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в 100 и 25 млн руб соответсвенно. В деле речь идет о периоде, когда господин Иванов являлся руководителем АО «Оборонстрой». Фигуранты вину отрицали.

Материал обновлен 3 сентября в 16:14. Адвокат Алексей Семенов был ошибочно назван Андреем.

Мария Локотецкая