В Азовском море запасы русского осетра достигли 3 тысячи тонн

С нулевой отметки в 2011-2013 годах запас русского осетра в Азовском море вырос до 3 тыс. т в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).

Фото: пресс-служба АзНИИРХ

К такому росту, по данным ученых, привели увеличение объемов выпуска молоди осетровых и улучшение условий охраны водных биоресурсов.

В настоящее время пополнение популяции осетровых рыб обеспечивается за счет искусственного воспроизводства.

«И от качества выпускаемой молоди, а также от условий ее ската в море будет зависеть, насколько результативным будет восстановление их популяции»,— отметили в АзНИИРХ.

Большая часть молоди осетра в реку Дон выпускается Донским осетровым заводом Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Наталья Белоштейн

