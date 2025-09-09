В Ростовской области средняя цена на новые машины снизилась на 7,5% и составила и составила 2 млн 690 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

В числе самых подешевевших с начала года оказались китайские модели HAVAL M6 (-7,8%; до 2,2 млн руб.), OMODA C5 (-6,3%; 2,63 млн руб.), HAVAL Jolion (-5,8%; 2,45 млн руб.), JAECOO J7 (-3,2%; до 3,35 млн руб.) и российская LADA Granta (-5,7%; до 1,1 млн руб.).

По сравнению с августом 2024 года наибольшее снижение стоимости зафиксировано на модели HAVAL M6 (-7,8%; 2 119 000 рублей), JAECOO J7 (-4,8%; 3 349 000 рублей) и OMODA C5 (-3,1%; 2 630 000 рублей).

«Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена», — поясняют эксперты.

Константин Соловьев