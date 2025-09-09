Жителя Ростова обвинили в публичном распространении ложных сведений о ВС РФ

В отношении 38-летнего жителя Ростова-на-Дону утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, видеозапись о заведомо ложных сведениях о действиях ВС России фигурант разместил в сети интернет в 2022 году. Доступ к ней получил неограниченный круг лиц.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн