На Дону за несанкционированную торговлю составили 4,7 тысяч протоколов

В первом полугодии 2025 года за торговлю в неустановленных местах составлено 4,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях и наложено штрафов на сумму более 12 млн. руб. Об этом сообщает в своем Telegram-канале директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Только по итогам последней проверки в Каменске-Шахтинском выявлены пять очагов несанкционированной торговли, а также составлено шесть протоколов об административных правонарушениях в отношении продавцов.

Глава департамента отметила, что за несанкционированную торговлю штрафы для граждан в регионе составляют от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц – от 60 до 80 тыс. руб.

Наталья Белоштейн